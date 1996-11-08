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Силач Санта-Клаус
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Santa with Muscles

Силач Санта-Клаус, 1996

1996 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
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О фильме

В канун Рождества эксцентричный миллионер Торн, мускулистый гигант, облачившись в хаки, бегает со своими друзьями по городу, пугая полицейских оружием, стреляющим краской. Полицейские, сытые по горло ребячеством миллионера-хулигана, загоняют Торна в супермаркет. Чтобы скрыться от погони, Торн облачается в костюм Санта Клауса. Миллионер так входит в роль, что вскоре ему начинает казаться, что он и есть настоящий Санта, а значит - должен творить рождественские чудеса! Вскоре силачу Санте представляется возможность проявить себя. Злодей Фрост собирается закрыть местный приют.Богатырь Санта собирается пустить в ход свою силу, чтобы спасти Рождество для сирот.

2.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 8 ноября 1996
Возраст 12+
В ролях
Халк Хоган
Халк Хоган
Гаррет Моррис
Гаррет Моррис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Силач Санта-Клаус 2 постера
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