Гаррет Моррис
Награды
Награды и номинации Гаррета Морриса
Garrett Morris
О персоне
Фильмография
Награды
Primetime Emmy Awards 1979
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Comedy-Variety or Music Program
Номинант
Номинант
Номинант
