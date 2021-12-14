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Постер к сериалу Великолепная команда
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Великолепная команда
Великолепная команда (2021 - …) Grand Crew
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Великолепная команда» — новая многосерийная комедия, рассказывающая о жизни современных представителей афроамериканского сообщества, проживающих в одном из самых больших и величественных городов планеты. Главные герои — лучшие друзья, знакомые друг с другом довольно долгое время. За этот период между ними сформировались прочные связи, значительный кредит доверия и глубокое взаимопонимание. Каждый вечер компания встречается в одном и том же винном баре, чтобы обсудить успехи и неудачи на личном фронте.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
ЛаМоника Гарретт
ЛаМоника Гарретт
Эко Келлум
Эко Келлум
Николь Байер
Николь Байер
Аарон Колом
Анна Джаллер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Великолепная команда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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