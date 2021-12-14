«Великолепная команда» — новая многосерийная комедия, рассказывающая о жизни современных представителей афроамериканского сообщества, проживающих в одном из самых больших и величественных городов планеты. Главные герои — лучшие друзья, знакомые друг с другом довольно долгое время. За этот период между ними сформировались прочные связи, значительный кредит доверия и глубокое взаимопонимание. Каждый вечер компания встречается в одном и том же винном баре, чтобы обсудить успехи и неудачи на личном фронте.