Сериал «Фэрфакс» – это американская анимационная комедия о приключениях четырех приятелей-подростков. Дейл, Дерика, Бенни и Трумэн борются за место под солнцем в средней школе городка Фэрфакс. Они используют социальные сети, модную одежду и другие современные ухищрения, чтобы выглядеть в глазах сверстников круче, чем они есть на самом деле. Иногда в этой бесконечной борьбе им приходится идти на крайности и переступать через свои принципы. Например, стоять целый день в очереди за кроссовками, которые им не по карману.