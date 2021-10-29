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Постер к сериалу Фэрфакс
Постер к сериалу Фэрфакс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Фэрфакс
Фэрфакс (2021 - …) Fairfax 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Фэрфакс» – это американская анимационная комедия о приключениях четырех приятелей-подростков. Дейл, Дерика, Бенни и Трумэн борются за место под солнцем в средней школе городка Фэрфакс. Они используют социальные сети, модную одежду и другие современные ухищрения, чтобы выглядеть в глазах сверстников круче, чем они есть на самом деле. Иногда в этой бесконечной борьбе им приходится идти на крайности и переступать через свои принципы. Например, стоять целый день в очереди за кроссовками, которые им не по карману.

Фэрфакс - трейлер первого сезона
Фэрфакс
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Скайлер Гизондо
Скайлер Гизондо
Памела Адлон
Памела Адлон
Кирси Клемонс
Кирси Клемонс
Билли Портер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Фэрфакс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Фэрфакс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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