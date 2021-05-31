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Крис Конрад
Крис Конрад
Chris Conrad
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Крис Конрад
Chris Conrad
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Дата рождения
30 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Форт-Лодердейл, Флорида, США
Рост
178 см
Биография Криса Конрада
Родился 30 июня 1970 года. Форт-Лодердейл, Флорида, США.
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Фильмография Криса Конрада
Повышение
комедия
2007, США
6.0
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Звезда «Бриджертонов» Фредди Строма сыграет антигероя Линчевателя в сериале DC «Миротворец»
Он заменил Криса Конрада.
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31 мая 2021 13:51
Роберт Патрик, Дженнифер Холлэнд и Крис Конрад присоединились к касту сериала DC «Миротворец»
Многосерийный приквел «Отряда самоубийц» набирает актерский состав.
Написать
12 ноября 2020 15:17
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