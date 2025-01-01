Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Андре Брауэр
Награды
Награды и номинации Андре Брауэра
Andre Braugher
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Андре Брауэра
Золотой глобус 2007
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667