Персоны
Дэвид Э. Келли
Награды
Награды и номинации Дэвида Э. Келли
David E. Kelley
О персоне
Новости
Награды
Награды и номинации Дэвида Э. Келли
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший драматический сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший драматический сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing in a Drama Series
Победитель
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучший драматический сериал
Победитель
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая международная программа
Номинант
