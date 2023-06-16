Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Линкольн для адвоката»

Стрим-сервис Netflix презентовал трейлер второго сезона драматического сериала «Линкольн для адвоката», основанного на одноименном романе Майкла Коннели.

Шоу повествует о жизни успешного и самоуверенного адвоката Микки Холлера (Мануэль Рульфо), использующего свой автомобиль «Линкольн» в качестве офиса для встреч с клиентами. После событий первого сезона герой становится самым популярным юридическим защитником Лос-Анджелеса. Однако новообретенная слава не только помогает ему заполучить больше клиентов, но и привлекает к нему внимание могущественных врагов. Параллельно с этим Холлер заводит интрижку со своей новой знакомой Лизой Траммел (Лана Паррия), но вскоре узнает, что она была арестована полицией. С трудом балансируя между карьерой и личной жизнью, адвокат решает пустить в ход свои навыки, чтобы вернуть женщине свободу.

В новых сериях также задействованы Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон, Энгус Сэмпсон и другие. Шоураннерами второго сезона выступают Дейлин Родригез («Остров фантазий») и Тед Хамфри («Коллективный разум»), руководивший производством первого сезона.

Второй сезон «Линкольна для адвоката» будет поделен на две части, первая из которых выйдет на Netflix 6 июля, а вторая — 3 августа.