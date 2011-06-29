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Постер сериала Необходимая жестокость
Постер сериала Необходимая жестокость
Постер сериала Необходимая жестокость
Постер сериала Необходимая жестокость
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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4 постера
Киноафиша Сериалы Необходимая жестокость

Необходимая жестокость (2011 - 2013)

Necessary Roughness 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал USA Network
Продолжительность сериала 27 часов 14 минут

О чем сериал

Сериал «Необходимая жестокость» – это мелодраматическая комедия о работе и личной жизни опытной женщины-психотерапевта Даниэль Сантино. Ежедневно она помогает людям разобраться в непростых отношениях и сохранить трещащие по швам семьи. Однако собственный брак героини разваливается в одночасье, когда она узнает об обмане своего супруга. В попытках сбежать от проблем Дэни с головой ныряет в омут профессии и становится самым востребованным консультантом. Теперь у нее лечатся голливудские звезды и видные политики

В ролях
В ролях
Марк Блукас
Марк Блукас
Эван Хэндлер
Эван Хэндлер
Джон Стамос
Джон Стамос
Калли Торн
Ханна Маркс
Ханна Маркс
Мехкад Брукс
Мехкад Брукс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Необходимая жестокость - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
Необходимая жестокость - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 16 эпизодов
 
Необходимая жестокость - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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