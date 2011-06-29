Сериал «Необходимая жестокость» – это мелодраматическая комедия о работе и личной жизни опытной женщины-психотерапевта Даниэль Сантино. Ежедневно она помогает людям разобраться в непростых отношениях и сохранить трещащие по швам семьи. Однако собственный брак героини разваливается в одночасье, когда она узнает об обмане своего супруга. В попытках сбежать от проблем Дэни с головой ныряет в омут профессии и становится самым востребованным консультантом. Теперь у нее лечатся голливудские звезды и видные политики