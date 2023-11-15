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Большой фильм Малыша Акулы!
Baby Shark's Big Movie!
Большой фильм Малыша Акулы!, 2023
2023 / Австралия / Канада / Индия / Мексика / Франция / Испания
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Alan Foreman
В ролях
Кимико Гленн
Люк Янблад
Наташа Ротуэлл
Эрик Эдельштейн
Дебра Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
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6.2
IMDb
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1 постер
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