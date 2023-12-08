Большой фильм Малыша Акулы!, 2023

Страна Австралия / Канада / Индия / Мексика / Франция / Испания

Продолжительность 1 час 18 минут

Год выпуска 2023

Премьера онлайн 8 декабря 2023

Премьера в мире 8 декабря 2023

Дата выхода 16 февраля 2024 Индонезия SU 7 февраля 2024 Южная Корея All

Сборы в мире $634 073

Производство Nickelodeon Animation Studios, Nickelodeon Movies, Pinkfong