Большой фильм Малыша Акулы!, 2023

Детали мультфильма
Страна
Австралия / Канада / Индия / Мексика / Франция / Испания
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
8 декабря 2023
Премьера в мире
8 декабря 2023
Дата выхода
|16 февраля 2024
|Индонезия
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|SU
|7 февраля 2024
|Южная Корея
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|All
Сборы в мире
$634 073
Производство
Nickelodeon Animation Studios, Nickelodeon Movies, Pinkfong
Другие названия
Baby Shark's Big Movie, Baby Shark, Baby Shark Big Moive, Baby Shark: la grande aventure, Baby Shark: O Grande Filme, Untitled Baby Shark Movie Project