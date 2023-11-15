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Большой фильм Малыша Акулы! Большой фильм Малыша Акулы!
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Baby Shark's Big Movie!

Большой фильм Малыша Акулы!, 2023

2023 / Австралия / Канада / Индия / Мексика / Франция / Испания
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Alan Foreman
В ролях
Кимико Гленн
Кимико Гленн
Люк Янблад
Наташа Ротуэлл
Наташа Ротуэлл
Эрик Эдельштейн
Эрик Эдельштейн
Дебра Уилсон
Дебра Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
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6.2 IMDb
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