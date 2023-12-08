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Постер мультфильма Большой фильм Малыша Акулы!
5.3
Большой фильм Малыша Акулы! - Трейлер
Киноафиша Фильмы Большой фильм Малыша Акулы!
5.3

Большой фильм Малыша Акулы!

, 2023
Baby Shark's Big Movie!
Австралия, Канада, Индия, Мексика, Франция, Испания / приключения, анимация, комедия / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Большой фильм Малыша Акулы!
5.3
Большой фильм Малыша Акулы! - Трейлер
Большой фильм Малыша Акулы!  Трейлер

В ролях

Кимико Гленн
Кимико Гленн
Baby Shark
Люк Янблад
William
Наташа Ротуэлл
Наташа Ротуэлл
Mommy Shark
Эрик Эдельштейн
Эрик Эдельштейн
Daddy Shark
Дебра Уилсон
Дебра Уилсон
Grandma Shark
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Grandpa Shark
Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл
Stariana
Апарна Нанчерла
Апарна Нанчерла
Gillie
Карди Би
Карди Би
Кимберли Брукс
Кимберли Брукс
Эго Нводим
Эго Нводим
Leah
Хлоя Файнмен
Lannie
Режиссер Alan Foreman
Сценарист Whitney Ralls
Композитор Jon Chau
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Австралия / Канада / Индия / Мексика / Франция / Испания
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 декабря 2023
Премьера в мире 8 декабря 2023
Дата выхода
16 февраля 2024 Индонезия SU
7 февраля 2024 Южная Корея All
Сборы в мире $634 073
Производство Nickelodeon Animation Studios, Nickelodeon Movies, Pinkfong
Другие названия
Baby Shark's Big Movie, Baby Shark, Baby Shark Big Moive, Baby Shark: la grande aventure, Baby Shark: O Grande Filme, Untitled Baby Shark Movie Project

Рейтинг мультфильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 26 апреля 2024

Трейлеры мультфильма

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Большой фильм Малыша Акулы! - Трейлер
Большой фильм Малыша Акулы! Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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