В ролях
Шишир Шарма
Brig. Parvez Syed
Rajit Kapoor
Hidayat Khan
Джайдип Ахлават
Khalid Mir
Kanwaljeet Singh
Nikhil Bakshi - Older
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Мегна Гульзар
Сценарист
Harinder S. Sikka, Мегна Гульзар, Бхавани Ивер
Композитор
Шанкар Махадеван, Loy Mendonsa, Эхсан Нурани, Шанкар-Эхсан-Лой
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2018
Премьера онлайн
11 мая 2018
Премьера в мире
10 мая 2018
Дата выхода
|11 мая 2018
|Индия
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|11 мая 2018
|Малайзия
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|10 мая 2018
|ОАЭ
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Бюджет
300 000 000 INR
Сборы в мире
$1 812 763
Производство
Dharma Productions, Junglee Pictures
Другие названия
Raazi, A Espiã, Готова за шпионин, Заговор, राज़ी, 同意