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Постер фильма Заговор
7.7
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7.7

Заговор

, 2018
Raazi
Индия / триллер, боевик, криминал, мелодрама, исторический / 18+
Постер фильма Заговор
7.7

О фильме

Кашмирская девушка соглашается выйти замуж за пакистанского офицера, чтобы шпионить во время индо-пакистанской войны в 1971 года.

В ролях

Алиа Бхатт
Алиа Бхатт
Sehmat Khan
Вики Каушал
Iqbal Syed
Радж Капур
Радж Капур
Шишир Шарма
Brig. Parvez Syed
Rajit Kapoor
Hidayat Khan
Ашват Бхатт
Mehboob Syed
Джайдип Ахлават
Khalid Mir
Сони Раздан
Сони Раздан
Teji
Ариф Закария
Abdul
Амрута Кханвилкар
Munira
Kanwaljeet Singh
Nikhil Bakshi - Older
Режиссер Мегна Гульзар
Сценарист Harinder S. Sikka, Мегна Гульзар, Бхавани Ивер
Композитор Шанкар Махадеван, Loy Mendonsa, Эхсан Нурани, Шанкар-Эхсан-Лой
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 11 мая 2018
Премьера в мире 10 мая 2018
Дата выхода
11 мая 2018 Индия
11 мая 2018 Малайзия
10 мая 2018 ОАЭ
Бюджет 300 000 000 INR
Сборы в мире $1 812 763
Производство Dharma Productions, Junglee Pictures
Другие названия
Raazi, A Espiã, Готова за шпионин, Заговор, राज़ी, 同意

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb
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саундтрек фильма Заговор

Отзывы о фильме

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