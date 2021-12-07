«Мафия: Смертельная игра»: Рецензия Киноафиши

С ранних лет Джо (Шайло Фернандес) принял свое происхождение. Его мать — сестра лидера мафиозного клана (Вэл Килмер). Его отец, также активно вовлеченный в дела семьи, был жестоко убит. Тогда над Джо взял шефство его ровесник — кузен Лео (Эмори Коэн), но пара уличных передряг отбила у неопытного подростка энтузиазм стать частью криминального мира, не в пример старшим. По прошествии нескольких лет мало что изменилось. Джо вместе с матерью самовольно оказался на отшибе поодаль от своей родни, стараясь жить честно. Единственным поводом повидаться с влиятельными «дядями» так и осталась годовщина смерти его отца. С шоколадным тортом в руках, Джо отправляется на семейное чествование, где соберутся и продажные копы, и нечистые на руку мафиози — все без исключений верные своей общей фамилии. Но этим вечером больше всего беспокойства у всех вызывает сам Лео; федералы, родственники, пуэрториканцы – все как один ищут кузена, якобы связавшегося не с теми. Вопрос чести, вопрос больших денег. Кажется, невезучий Джо – единственный, кого на самом деле волнует судьба Лео, а не связанных с ним «грязных делишек». По району поочередно нарезают круги головорезы и полицейские. Сегодня непременно произойдет что-то плохое, и тогда никому уже не будет дела до того, чей ты родственник и как много знаешь.

Мафия: Смертельная игра

«Смертельная игра», конечно, излишне завлекательная вольность локализации названия. Никакого азарта и удовольствия происходящее (сначала за кадром) кровопролитие никому из его участников не доставляет. Зритель же, в концепции режиссера Яннопулоса, должен разделять холодный страх далекого от внутрисемейных разборок Джо за судьбу несчастного Лео и свою собственную жизнь. В оригинале «Мафия» — «Именинный торт», который главный герой с завидным упорством старается донести в целости до резиденции дяди. Десерт — его единственная повинность перед кланом и связь с жестокой родней. Джо ни о чем не догадывается, как неведомы намерения окружающих и нам. Дяди радушно улыбаются и похлопывают юношу по плечу, но выглядит это по меньшей мере зловеще. Маленькая Италия в масштабе инди-кино глазами выдающегося оператора Шона Прайса Уильямса — место тесное и дискомфортное, пустые и подсвеченные праздничными гирляндами улицы никакого доверия не внушают. Бесконфликтный и напуганный Джо старается быть честным. Случайные собеседники, которых он встречает во время этой длительной прогулки, за редким исключением не отвечают взаимностью, угрожая, компрометируя и стараясь казаться как можно более важными акулами в этой гавани.

Мафия: Смертельная игра

Яннопулос выстраивает свой фильм при помощи галереи типажей, известных в этом жанре. Мягкотелого и «маленького» Фернандеса окружают характерные артисты, появляющиеся на несколько минут. Килмер — зловещий и трагичный (обыгрываются последствия тяжелой болезни актера) патриарх, способный угрожать одним взглядом. Фихтнер — агрессивный и нечистый на руку коп. Пасторе — колоритный итальянец второго плана. Аллен Уайт — честный раздолбай. Макгрегор со всем своим драматическим бэкграундом олицетворяет всепрощение в образе священника. То, что каждый из актеров несет за собой определенный флер, помогает режиссеру не утруждать себя прорисовкой их характеров.

«Мафии» свойственна определенная драматургическая леность, которая не позволяет связать вместе череду маленьких сценок, где солирует Джо. Финальный твист читается сильно заранее, Яннопулос слишком усердствует с тем, чтобы обратить внимание зрителя на незначительные, казалось бы, детали (напрямую относящиеся к развязке). Единственное, что способно оправдать этот бессвязный, пусть и не лишенный находок дебют, – это операторская работа вышеупомянутого Уильямса, чуткого к тональности, способного оживить даже самую бесперспективную мизансцену. Но режиссер, кажется, сам не осознает художественных достоинств своего фильма. В свой следующий проект Яннопулос, к сожалению, Уильямса уже не пригласил.