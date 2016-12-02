«Инкарнация»: Рецензия Киноафиши

Что творится у него в голове?

Если вы в клубе с красивой девушкой, у вас много денег и вам некуда спешить – возможно, это сон, а вашим сознанием овладел демон. Эти сущности – кочевники зла, перетекающие из одного тела в другое, питаются вашими жизненными соками, а взамен – дарят то, о чем вы трепетно мечтали. Среди серых переулков мегаполиса, подсвеченного неоновыми огнями рекламных вывесок, такая сущность вселяется в 11-летнего мальчика. Пока в своих грезах он катается на каруселях счастья и родительской любви, его тело превращается в ходящего мертвеца, с налитыми кровью глазами и всезнающей злобной ухмылкой. Копаться в детской душе приезжает профессионал своего дела Сет Эмбер (Аарон Экхарт), не то экзорцист, не то ученый, у которого с этими демонами свои счеты и методы борьбы. Откинув сальные пряди со лба, Сет погружается в быстрый сон, перемещается в голову маленькой жертвы и начинает искать…

Аарон Экхарт в фильме "Инкарнация"

Операции по «погружению» в подсознание, беготня по его бесконечным коридорам и пространственные двери – все это навязчиво напоминает «Начало» Кристофера Нолана, который еще в 2010 г. делал забеги на тайны человеческого разума. Здесь схема упрощена до более условной и не так зациклена на механизмах внутреннего мира. В «Инкарнации» Брэда Пейтона акцент сделан на самом процессе перемещения и мистическую сущность явления. При этом картина не менее красочна, с контрастными синими и черными тонами, поддерживая визуальные традиции хоррор-муви. Чего стоят действительно пугающие сцены, показывающие, как герой вдруг обнаруживает ирреальность происходящего, например, перевернутый вверх ногами кадр цирка.

Дэвид Мазоуз в фильме "Инкарнация"

Особый шарм картине придает образ Аарона Экхарта, выступающего в роли скорее безумца-ученого, нежели экзорциста в привычном понимании. А его игра постоянно держит на себе взгляд, отзеркаливая напряжение, внутренние мучения и борьбу человека со своими демонами. Интересно смотреть за его преображениями в зависимости от места действия – то он обросший инвалид с грустными глазами, то подтянутый спасатель душ, махающий кулаками на право и на лево. Ну и Дэвид Мазоуз, сыгравший мальчика, показал весь необходимый контраст невинного дитя-одуванчика и безжалостной твари, способной свернуть шею, сломать руку и другие конечности. Кстати, основная нагрузка здесь на голос, в русскоязычной версии – низкий женский, пугающий своей несвязностью с носителем. От этого по телу пробегает холодок, и хочется спрятать лицо в ворот своего свитера.

Аарон Экхарт в фильме "Инкарнация"

Работа Пейтона, очевидно, попытка пересмотреть жанровые шаблоны и нестандартно показать сюжет с «изгнанием бесов», сделав этот процесс околонаучным актом. Несмотря на неизбежную предсказуемость и узнаваемые цитаты, необычная реализация идеи заставляет весь сеанс держать мысли и тело в напряжении и даже смаковать некоторые моменты. Например, эпизод с последним погружением – ты знаешь, чем он закончится, но уже перестал жевать попкорн и наклонился вперед, чтобы увидеть, как это произойдет – как в маленькой детской голове столкнуться две неравные силы.

После фильма-катастрофы «Разлом в Сан-Андреас»(2015) и приключенческого боевика «Путешествие 2» (2012) «Инкарнация» выглядит как творческий поиск, решенный вполне успешно. Среди ужасов этого сезона, вышедших в российском прокате, картину Брэда Пейтон на данный момент можно назвать лучшей, качественно решенной в сюжетном и техническом плане.

Инна Син

В российском прокате с 1 декабря 2016

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