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Постер к сериалу Кунг-фу
Постер к сериалу Кунг-фу
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Кунг-фу
Кунг-фу (2021 - …) Kung Fu 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность 27 часов 0 минут
О чем сериал

«Кунг-фу» — новое приключенческое шоу,  повествующее о двадцатипятилетней студентке по имени Ники Чен. Вот уже много лет она страдает от сильного экзистенциального кризиса и не может найти свой путь в жизни. В итоге главная героиня бросает колледж, в котором училась последние годы, и отправляется в уединенный монастырь, расположенный не в Соединенных Штатах. Именно там Ники удается найти ответы на множество разных вопросов. Получив редкие знания о боевых искусствах и пройдя множество тренировок, девушка возвращается в свой родной город и ужасается уровню преступности. Ники решает самостоятельно «очистить» это место от криминала.

Кунг-фу - трейлер второго сезона
Кунг-фу
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ци Ма
Ци Ма Jin Shen
Ребекка Олсон
Ребекка Олсон
Гэвин Стенхаус
Гэвин Стенхаус Evan Hartley
Шеннон Данг
Шеннон Данг Althea Shen
Olivia Liang
Olivia Liang Nicky Shen
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Кунг-фу»
TBA
Сезон 3 Серия 1
5 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Кунг-фу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Кунг-фу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 13 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Кунг-фу
Кадры из сериала
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