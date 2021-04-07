«Кунг-фу» — новое приключенческое шоу, повествующее о двадцатипятилетней студентке по имени Ники Чен. Вот уже много лет она страдает от сильного экзистенциального кризиса и не может найти свой путь в жизни. В итоге главная героиня бросает колледж, в котором училась последние годы, и отправляется в уединенный монастырь, расположенный не в Соединенных Штатах. Именно там Ники удается найти ответы на множество разных вопросов. Получив редкие знания о боевых искусствах и пройдя множество тренировок, девушка возвращается в свой родной город и ужасается уровню преступности. Ники решает самостоятельно «очистить» это место от криминала.