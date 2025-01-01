Меню
Майкл Гои
Награды
Награды и номинации Майкла Гои
Michael Goi
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкла Гои
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Cinematography for a Half-Hour Series
Номинант
