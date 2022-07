«Пышка»: Рецензия Киноафиши

Феликс Зилич о важности Долли Партон для современной молодежи

Пять лет назад литературные критики забили тревогу - мы пропустили новый тренд. Оказывается, сказочный Хогвартс и блестючие вампиры больше не в моде, юные девы нового поколения снова предпочитают книги про реальную жизнь. Про отсутствие денег в семье, лишний вес, детскую лейкемию и проблемы в школе. Новая подростковая литература (так называемый young adult) была временами злой, возмутительно грустной, крайне сентиментальной, но зато подкупающе искренней. Прямо как завещал товарищ Холден Колфилд.

Одним из самых успешных наследников Холдена стала молодая авторка из Техаса Джули Мёрфи, выпустившая две книги про 16-летнюю провинциальную толстушку Уиллоу Диксон по прозвищу «Пышка». Решившись однажды принять участие в местном подростковом конкурсе красоты, девушка узнаёт много нового про себя, окружающих, про дружбу, любовь и собственное место в жизни. Духоподъемная, но при этом вполне реалистичная повесть была обречена стать материалом для хорошей киноадаптации, которая не заставила себя ждать, ведь на книгу обратили внимание не только сверстницы героини, но и куда более взрослые и бывалые читательницы.

В первую очередь, актриса Дженнифер Энистон, купившая права на экранизацию, а потом сыгравшая в ней мать главной героини, бывшую королеву конкурсов красоты. Лучшая подруга Дженнифер Кристин Хан (на свадьбе Джен и Брэда Питта она была свидетельницей со стороны невесты) написала для фильма сценарий, а их сверстница Энн Флетчер (возможно, главный хореограф Голливуда, в резюме которой и оскаровские шоу, и «Шаг вперёд», и «Лак для волос») выступила в качестве постановщицы. Но это было только начало.

Когда проект уже был запущен, в него пригласили настоящую «королеву улья», которая мгновенно превратила рядовой фильм для подростков в собственную «Богемскую рапсодию». Это была Долли Партон.

Уверен, в этот момент многие читатели поперхнулись и переспросили - кто-кто?! Русскоязычному человеку сложно объяснить феномен Долли Партон. Масштабы этого феномена и его влияние на современную культуру. Во-первых, языковой барьер. Долли Партон - поэтесса масштаба Боба Дилана, у которой каждая вторая песня - золото или манифест. Во-вторых, жанр. Ты можешь совсем не понимать Курта Кобэйна или Джима Моррисона, но ощущать каждое их слово кишками. В жанре «кантри» кишки должны быть потоньше - как струны на гитаре Хэнка Уильямса. Для многих это проблема. В-третьих - лирический герой. Долли Партон поёт, в первую очередь, для женщин. И всегда пела. На темы, понятные, прежде всего, подругам по женской доле, в независимости от возраста. В лучшей книге прошлого года «Мы продали свои души» две главные героини находят общий язык, лишь включив кассету с песнями Долли Партон. Простите за нелепое сравнение. Представьте себе англоязычный гибрид из Аллы Пугачевой, Анны Герман, Елены Камбуровой, Тани Овсеенко и, например, Вики Цыгановой. Выкиньте из этого гибрида всю пошлость и тлен, оставьте золото, а потом умножьте на пять. Это Долли Партон.

Когда представители Энистон первый раз позвонили 72-летней Долли Партон с просьбой использовать некоторые её песни, она уже давно была знакома с книгой про Пышку. (Подростковая литература, говорите? Ага, разумеется.) Долли не стала возражать, потом согласилась написать для фильма новую песню, затем - заставила Энистон спеть вместе с ней еще одну (Джен говорит, что плакала - поверить ей не сложно). В конце концов, выпустила целый альбом, где перепела около дюжины своих нетленных хитов. Собственно, фильм «Пышка» - это практически «Mamma Mia» для фанатов Долли Партон. Увы, герои сами почти не поют, но зато каждый ключевой эпизод сопровождается знаковым и хорошо обыгранным шлягером из репертуара «королевы Юга». Вот, главная героиня подрабатывает официанткой в закусочной, за кадром - трек 9 to 5. They just use your mind And they never give you credit It's enough to drive you Crazy if you let it

Великая песня Jolene, лирическая героиня которой с надрывом просит неведомую Джолин не уводить её мужика. С хитрой подачи Джека Уайта эту песню последние годы принято петь исполнителям-мужчинам. И в фильме она, разумеется, звучит на шоу драг-квинз. Под выход Гарольда Периньо в костюме Долли Партон. He talks about you in his sleep There's nothing I can do to keep From crying when he calls your name, Jolene

В фильме «Пышка» столько зеркальных отражений Долли Партон - её песен, образов, двойников, что одного из них Дженнифер Энистон однажды приняла за реальную Долли. Еще одна легенда. Уверен, в этом рассказе их много. К великому сожалению, у меня куда меньше уверенности в том, понравится ли вам фильм, если вы не на одной ноте с музыкой из Нэшвилла и современным young adult. Как пела главная героиня моей истории - I hope life / Treats you kind