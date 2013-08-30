Шальные деньги: Роскошная жизнь, 2013

Джей Ви теперь живет в изгнании, и он, как никогда, полон решимости узнать, что же произошло с его пропавшей сестрой Камиллой. Все следы приводят его к миру организованной преступности в Стокгольме. Хорхе собирается сыграть свой последний аккорд — осуществить самый большой грабеж в шведской истории, но во время сложных подготовлений он встречает женщину от своего прошлого, Надю. Мартин Хэджерстрем идёт работать под прикрытием в сербскую мафию, чтобы достать пресловутого босса Радована Крайника за решеткой. После попытки покушения на убийство Радована, его дочь Натали втягивается в борьбу за раздел власти в сербской мафии.