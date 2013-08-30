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Шальные деньги: Роскошная жизнь Шальные деньги: Роскошная жизнь
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Шальные деньги: Роскошная жизнь, 2013

2013 / Швеция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Джей Ви теперь живет в изгнании, и он, как никогда, полон решимости узнать, что же произошло с его пропавшей сестрой Камиллой. Все следы приводят его к миру организованной преступности в Стокгольме. Хорхе собирается сыграть свой последний аккорд — осуществить самый большой грабеж в шведской истории, но во время сложных подготовлений он встречает женщину от своего прошлого, Надю. Мартин Хэджерстрем идёт работать под прикрытием в сербскую мафию, чтобы достать пресловутого босса Радована Крайника за решеткой. После попытки покушения на убийство Радована, его дочь Натали втягивается в борьбу за раздел власти в сербской мафии.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 30 августа 2013
Возраст 18+
Бюджет $6 000 000
Режиссер
Йенс Йонссон
В ролях
Юэль Киннаман
Юэль Киннаман
Александр Петрович
Деян Чукич
Матиас Варела
Матиас Варела
Герхард Хобберсторфен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шальные деньги: Роскошная жизнь 2 постера
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