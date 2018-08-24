Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Видеоман
Киноафиша Фильмы Видеоман
Videomannen

Видеоман, 2018

2018 / Швеция
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Стилизованная под итальянский джалло-хоррор социальная мелодрама о романе коллекционера VHS-кассет и страстной поклонницы музыки восьмидесятых. Эннио когда-то был владельцем лучшего видеомагазина в Швеции, но теперь живет в подвале и пьет слишком много виски. Отныне он зарабатывает на покупке и продаже редких фильмов на VHS. Он переживает не лучшие времена — через три недели Эннио грозят выселить из квартиры, если он не заплатит домовладельцу. Спасти ситуацию может продажа ультра редкого хоррора 80-х, но когда с ним связывается анонимный коллекционер, который предлагает за него серьезные деньги, кассета бесследно пропадает. Поиски ценного VHS приводят Эннио к Симоне — одинокой и страстной фанатке 80-х, у которой ужасные отношения с дочерью и серьезные проблемы с алкоголем.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 18 февраля 2019
Премьера в мире 24 августа 2018
Возраст 18+
В ролях
Морган Аллинг
Аманда Оомс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Видеоман 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Видеоман смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Приложение киноафиши