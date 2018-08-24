Видеоман, 2018

Стилизованная под итальянский джалло-хоррор социальная мелодрама о романе коллекционера VHS-кассет и страстной поклонницы музыки восьмидесятых. Эннио когда-то был владельцем лучшего видеомагазина в Швеции, но теперь живет в подвале и пьет слишком много виски. Отныне он зарабатывает на покупке и продаже редких фильмов на VHS. Он переживает не лучшие времена — через три недели Эннио грозят выселить из квартиры, если он не заплатит домовладельцу. Спасти ситуацию может продажа ультра редкого хоррора 80-х, но когда с ним связывается анонимный коллекционер, который предлагает за него серьезные деньги, кассета бесследно пропадает. Поиски ценного VHS приводят Эннио к Симоне — одинокой и страстной фанатке 80-х, у которой ужасные отношения с дочерью и серьезные проблемы с алкоголем.