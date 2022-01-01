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Натали Юра

Натали Юра
Натали Юра
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Дата рождения
4 апреля 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Биография Натали Юра

Натали Юра родилась 4 апреля 1991 года во Владивостоке. Все свое детство девушка посвятила занятиям вокалу, после чего переехала в Нью-Йорк, чтобы работать в стиле EDM. Она записала несколько песен, попала в чарт Billboard и начала записать свой сольный альбом.

Позже жизнь свела ее с Мартином Брегманом, киноагентом, работавшим с Аль Пачино, Барброй Стрейзанд и Анджелиной Джоли. Именно он посоветовал Натали поступить в школу актерского мастерства Ли Страсберга, которую девушка закончила с отличием, получив грант. До Натали в этой школе учились Леди Гага, Скарлетт Йоханссон, Ума Турман, та же Анджелина Джоли и даже Мэрилин Монро.

Натали Юра сыграла в трёх американских фильмах. В своем кинодебюте Dead Trigger, экранизации онлайн-игры, она снялась вместе с культовым героем боевиков Дольфом Лундгреном, а в фильма Treasure Hunter: Legend of The White Witch, Натали появилась вместе вместе с бойцом Рэнди Кутюром. Драматический экшн Reprisal подарил ей знакомство с Брюсом Уиллисом и большой опыт в стрельбе.

В 2017 году на российские экраны выходит фильм Юрия Грымова «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова. Для своего прочтения работы классика режиссёр перенес действие в наши дни и поменял возраст главных героев. В ролях сыграли Александр Балуев, Максим Суханов, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Людмила Полякова и другие большие артисты, а роль Наташи сыграла Натали Юра. Для нее это первый российский фильм и первая драматическая роль, так как ранее Юра снималась лишь в боевиках.

Вместе с командой фильма Натали Юра в 2017 представила «Трёх сестёр» на «Кинотавре», ММКФ и на «Меридианах Тихого». В настоящий момент Натали Юра готовится к съёмкам в новом американском фильме, а также заканчивает работу над дебютным альбомом как певица.

Фильмография Натали Юра
Три сестры
Три сестры
драма 2017, Россия
5.0
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