Жизнь, 2022

Жанр: короткометражный драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Длинный перрон железнодорожного вокзала. Фонарщик зажигает первый фонарь, следом зажигаются остальные. Просыпаются поезда и зарождается новое начало. Энни 7 лет. Впереди потрясающая, наполненная красками и эмоциями жизнь. Энни садится в вагон железнодорожного поезда и отправляется в своё первое и единственное путешествие. Находясь в «поезде» своей жизни мимо неё, проносятся годы и десятилетия: лето сменяется зимой, переезд с одной квартиры на другую, первые разочарования, сложные выборы и решения. Развернуть Продолжительность 12 минут Год выпуска 2022 Режиссер Анатолий Тарабрин В ролях Катерина Шпица Вера Кузнецова Сергей Серов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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