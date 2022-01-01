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Жизнь, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Длинный перрон железнодорожного вокзала. Фонарщик зажигает первый фонарь, следом зажигаются остальные. Просыпаются поезда и зарождается новое начало. Энни 7 лет. Впереди потрясающая, наполненная красками и эмоциями жизнь. Энни садится в вагон железнодорожного поезда и отправляется в своё первое и единственное путешествие. Находясь в «поезде» своей жизни мимо неё, проносятся годы и десятилетия: лето сменяется зимой, переезд с одной квартиры на другую, первые разочарования, сложные выборы и решения.

Продолжительность 12 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Анатолий Тарабрин
Анатолий Тарабрин
В ролях
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Вера Кузнецова
Сергей Серов
Сергей Серов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь 1 постер
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