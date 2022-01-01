Жизнь, 2022

Длинный перрон железнодорожного вокзала. Фонарщик зажигает первый фонарь, следом зажигаются остальные. Просыпаются поезда и зарождается новое начало. Энни 7 лет. Впереди потрясающая, наполненная красками и эмоциями жизнь. Энни садится в вагон железнодорожного поезда и отправляется в своё первое и единственное путешествие. Находясь в «поезде» своей жизни мимо неё, проносятся годы и десятилетия: лето сменяется зимой, переезд с одной квартиры на другую, первые разочарования, сложные выборы и решения.