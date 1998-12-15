Меню
Владимир Трещалов
Vladimir Treshchalov
Дата рождения
25 сентября 1937
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
15 декабря 1998
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
7.6
Неуловимые мстители
(1966)
Билеты
6.3
Штрафной удар
(1963)
6.2
Юрка - сын командира
(1985)
Фильмография Владимир Трещалов
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Приключения
Семейный
Спорт
Год
Все
1991
1985
1966
1965
1963
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.1
Караван смерти
Karavan smerti
боевик
1991, СССР
6.2
Юрка - сын командира
Yurka - syn komandira
драма
1985, СССР
7.6
Неуловимые мстители
The Elusive Revengers
боевик, семейный, приключения
1966, СССР
Смотреть трейлер
Билеты
5.6
Мы, русский народ
My, russkiy narod
драма, военный, исторический
1965, СССР
6.3
Штрафной удар
Shtrafnoy udar
комедия, спорт
1963, СССР
