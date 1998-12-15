Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Владимир Трещалов
Владимир Трещалов Vladimir Treshchalov
Киноафиша Персоны Владимир Трещалов

Владимир Трещалов

Vladimir Treshchalov

Дата рождения
25 сентября 1937
Возраст
61 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
15 декабря 1998
Место рождения
Москва, Россия

Популярные фильмы

Неуловимые мстители 7.6
Неуловимые мстители (1966)
Штрафной удар 6.3
Штрафной удар (1963)
Юрка - сын командира 6.2
Юрка - сын командира (1985)

Фильмография Владимир Трещалов

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Караван смерти 6.1
Караван смерти Karavan smerti
боевик 1991, СССР
Юрка - сын командира 6.2
Юрка - сын командира Yurka - syn komandira
драма 1985, СССР
Неуловимые мстители 7.6
Неуловимые мстители The Elusive Revengers
боевик, семейный, приключения 1966, СССР
Смотреть трейлер
Билеты
Мы, русский народ 5.6
Мы, русский народ My, russkiy narod
драма, военный, исторический 1965, СССР
Штрафной удар 6.3
Штрафной удар Shtrafnoy udar
комедия, спорт 1963, СССР
Новости личной жизни Владимир Трещалов
Сидел в тюрьме, попал в черные списки: удивитесь, каким был в жизни Лютый из «Неуловимых мстителей»
Сидел в тюрьме, попал в черные списки: удивитесь, каким был в жизни Лютый из «Неуловимых мстителей»
Карьеру сломала одна выходка: Лютого выгнали взашей из «Неуловимых мстителей»
Карьеру сломала одна выходка: Лютого выгнали взашей из «Неуловимых мстителей»
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше