Сидел в тюрьме, попал в черные списки: удивитесь, каким был в жизни Лютый из «Неуловимых мстителей»

В 1967 году на экраны вышла картина «Неуловимые мстители». Только за первый год фильм посмотрели больше 50 миллионов человек. На истории о подростках во время Гражданской войны выросло не одно поколение. Но реальная жизнь актеров подчас оказывалась не менее сложной, чем самый запутанный киносюжет.

Роль атамана Лютого в «Неуловимых мстителях» исполнил Владимир Трещалов. Его биография была сложной. Прежде чем стать звездой кино, мужчина успел получить судимость. Рассказывают, что он во время драки со знакомым достал нож, за что был отправлен в дисциплинарный батальон — на тот момент будущий актер был курсантом Саратовского пограничного училища. Вернувшись, Владимир поступил в ГИТИС и уже в 1961 году начал сниматься в кино.

Но вскоре после выхода «Неуловимых мстителей» Трещалов поссорился с руководством «Мосфильма» и вынужден был уйти из кино. Актера внесли в черный списки для всех режиссеров. Вернулся к работе мужчина только в конце семидесятых.