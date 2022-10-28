Карьеру сломала одна выходка: Лютого выгнали взашей из «Неуловимых мстителей»

Владимир Трещалов начал сниматься в 1960-х годах, а самую большую известность ему принесла роль Лютого в вестерне «Неуловимые мстители». Красавец-злодей разбил сердца зрительницам, мечтавшим о встрече с ним. Они и не догадывались, что его персонаж должен был появляться во всей трилогии. Но со съемочной площадки актера выгнали взашей.

Крутой характер Владимира проявился еще в юности. В 1958 году нетрезвый курсант военного училища подрался с другом и ударил его ножом в живот. Военный трибунал приговорил Трещалова к сроку в дисбате. Но он отслужил там всего один год, после чего покинул армию при помощи отца, работавшего в генеральном штабе.

Конфликтовать Владимир с возрастом не перестал. Вот и на съемках «Неуловимых мстителей» он решил выяснить отношения с режиссером Эдмондом Кеосаяном, набросившись на него с кулаками. В результате сценарий изменили, Лютого «убили» в первом же фильме, а сиквелы снимали уже без Трещалова.

Позже актер уверял, что участие в фильме сломало ему жизнь. За роль он получил высокий гонорар — 1200 рублей. Популярность и доход вскружили ему голову, и Владимир решил потребовать достойной оплаты и на других проектах. Трещалов заявился к чиновникам «Мосфильма», пригрозив им физической расправой. Актера со скандалом уволили, а предварительно внесли во все «черные списки».

Вот тогда у поклонниц и появился шанс лицом к лицу встретиться с Лютым. Чтобы заработать на жизнь, Трещалов был вынужден несколько лет работать водителем троллейбуса. К концу 70-х годов он вернулся в кино, но благодаря своим прошлым выходкам мог забыть о головокружительной карьере.