«На высоте мечты»: Рецензия Киноафиши

На платформе HBO Max стала доступна музыкальная картина «На высоте мечты» от режиссера «Безумно богатых азиатов» Джона М. Чу. Лин-Мануэль Миранда, создатель оригинального мюзикла, снова занимается адаптацией одноименной книги Киары Алегрии Хьюдс, но уже для киноэкранов. Такая талантливая команда приглашает отправиться в путешествие по Вашингтон-Хайтс в городе Нью-Йорке, где зрители смогут познакомиться с личной стороной латиноамериканской культуры и не только.

В центре сюжета молодой мечтатель Уснави, который заведует небольшим магазинчиком на улице Вашингтон-Хайтс. Каждый житель района постоянно захаживает к нему за чашечкой кофе, газеткой, газировкой и обязательно рассказывает о своих делах насущных. Только у Уснави есть мечта – вернуться на родину и восстановить дом своего покойного отца. Он считает, что именно там его ожидает настоящая и, главное, лучшая жизнь. Однако Нью-Йорк просто так своих жителей не отпускает.

Путь Лин-Мануэля Миранды вдохновляет каждого жителя Нью-Йорка и других мечтателей за пределами США. Когда он был студентом, ему очень хотелось изменить классические бродвейские постановки и добавить хип-хопа, сальсы и рэпа в песенные аранжировки. Ему в руки попадает книга Киары Алегрии Хьюдс, из которой потом рождается непохожий на другие постановки мюзикл «На высотах». История для самого Миранды была очень личной, так как ему, иммигранту, в литературном тексте было легко найти самого себя.

На высоте мечты

«На высоте мечты» – это не просто история, полная песен и танцев. Конечно, можно спокойно потеряться в этом круговороте сальсы, речитатива и длинных припевов, а еще хореография каждого номера практически сбивает с ног – все-таки не зря в качестве режиссера выбрали Джона М. Чу, который до этого снял еще три части «Шаг вперед». Но при этом формат мюзикла даёт нелинейность повествованию, поэтому у Лин-Мануэля Миранды получается нетипичная социальная картина о проблемах иммигрантов в Америке. Низкие зарплаты, расизм, невозможность оформить кредитку в банке, косые взгляды – каждый день приходится доказывать, что ты имеешь право на существование. Одни смиряются и живут дальше, другие пытаются пойти против устоявшихся норм, но не все такие смелые.

Помимо социальной темы мюзикл преподносит действо, напоминающее латиноамериканский карнавал, полный эмоций, красок, ритмичных движений и, конечно же, сальсы. Актерский ансамбль синхронно танцует на проезжей части, кто-то забегает на балкон, а другие просто двигаются в унисон между стеллажей в маленьком продуктовом магазинчике Уснави. Музыка живет внутри каждого героя и не дает им полностью потерять голову в бытовухе и несправедливости жизни. Смешивая английские и испанские слова в красочную пьесу, жители Вашингтон-Хайтс как будто разговаривают еще на каком-то новом, придуманном иностранном языке. Зрителям тоже захочется узнать каждое слово, чтобы пообщаться с главными героями и влиться в их такое дружное общество.

На высоте мечты

Комьюнити играет большую роль в мюзикле, это образ искусственно созданной семьи. Люди, давно попрощавшиеся со своей родной землей и лучшими воспоминаниями, оказываются в объятьях таких же личностей. Они обретают друзей, любимых и просто приятелей и больше не чувствует себя одинокими вдали от семьи. Иммигранты – это как одно такое дружное сообщество, в котором все живущие знают друг друга, могут понять и помочь в самой сложной ситуации. Однако Вашингтон-Хайтс является всего лишь-то художественной версией района самого Нью-Йорка, который славится своими стереотипами про одиночество, вредность и недружелюбность.

У Джона М. Чу и Лин-Мануэля Миранды мегаполис предстает совсем другим благодаря использованию лишь перспективы. Однако даже просто одно вроде как маленькое комьюнити говорит о людях больше, чем если бы герои проделали весь путь до Манхэттена. Положительная энергия так и разливается по улицам Вашингтон-Хайтс, но это не наивность и не мир через призму розовых очков, а реальная история. Просто здесь больше песен, чем в реальной жизни.

Фильм предназначен для всех фанатов мюзиклов, Бродвея, творчества Лин-Мануэля Миранды и сериала «Лузеры». За просмотром картины невозможно не подпевать, и лучше подготовиться заранее к тому, что вам захочется выучить танцевальные движения сальсы. Кстати, смотрите до самого конца – после титров вас ожидает интересная сцена.