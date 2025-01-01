Меню
Лин-Мануэль Миранда
Награды
Награды и номинации Лин-Мануэля Миранды
Lin-Manuel Miranda
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Оскар 2022
Лучшая песня к фильму
Номинант
Оскар 2017
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая песня
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Победитель
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Победитель
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
