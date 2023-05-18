Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетёра: Д’Артаньян" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Целую, Китти
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Целую, Китти

Целую, Китти (2023 - …)

XO, Kitty 12+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Целую, Китти» – это комедийно-драматический сериал о девочке-подростке, которая ведет блог об отношениях. Китти Сонг Кови в шутку называет себя свахой, ведь она дает девчонкам по всему миру полезные советы, которые помогают им найти свою любовь. Она уверена, что знает об отношениях абсолютно все. Но когда дело доходит до ее собственной личной жизни, Китти вдруг понимает, что любовь – это гораздо более сложная штука, чем она могла себе представить. В погоне за своим счастьем она отправляется на другой континент.

В ролях
В ролях
Энтони Кейван
Энтони Кейван
Ким Юн-джин
Чхве Мин-ён
Ли Вон-хи
Тео Ожье
Анна Кэткарт
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Целую, Китти»
XO
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2023
WTF
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2023
KISS
Сезон 1 Серия 3
18 мая 2023
TGIF
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2023
TBH
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2023
BYOB
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2023
TIL
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2023
LFG
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
SNAFU
Сезон 1 Серия 9
18 мая 2023
OTP
Сезон 1 Серия 10
18 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Целую, Китти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши