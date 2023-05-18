«Целую, Китти» – это комедийно-драматический сериал о девочке-подростке, которая ведет блог об отношениях. Китти Сонг Кови в шутку называет себя свахой, ведь она дает девчонкам по всему миру полезные советы, которые помогают им найти свою любовь. Она уверена, что знает об отношениях абсолютно все. Но когда дело доходит до ее собственной личной жизни, Китти вдруг понимает, что любовь – это гораздо более сложная штука, чем она могла себе представить. В погоне за своим счастьем она отправляется на другой континент.