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Киноафиша Новости Новое семейное фэнтези о взрослении: вышел трейлер мультфильма «Руби Гиллман»

Новое семейное фэнтези о взрослении: вышел трейлер мультфильма «Руби Гиллман»

17 марта 2023 15:50
Новое семейное фэнтези о взрослении: вышел трейлер мультфильма «Руби Гиллман»

Картина о школьнице, узнавшей о своем великом предназначении.

Киностудия Universal Pictures представила дебютный трейлер анимационной ленты DreamWorks «Руби Гиллман», которая представляет собой трогательную историю о взрослении и принятии себя. Главных героев семейного фэнтези озвучили Лана Кондор, Джейн Фонда и Тони Коллетт.

Главная героиня — застенчивая 16-летняя девочка-кракен Руби Гиллман (Кондор), скрывающаяся среди людей. Она живет в прибрежном городке и учится в самой обыкновенной школе, однако там ее никто не замечает. У нее есть приятель-скейтер (Джабук Янг-Уайт) и чрезмерно заботливая мама (Коллетт), запрещающая ей даже близко подходить к воде, поэтому Руби не может знакомиться со сверстниками на пляже. Однажды девочка узнает, что является наследницей легендарного королевского рода мифических морских кракенов, поэтому она нарушает запрет мамы и отправляется в подводный мир, где встречается со своей воинственной бабушкой (Фонда).

Руби предстоит унаследовать престол и встать на защиту океана от натиска тщеславных и властных русалок. Последние веками ведут войну с благородными кракенами. В числе русалок оказывается рыжеволосая одноклассница главной героини, Челси (Энни Мерфи).

Поставил мультфильм номинант на премию «Оскар» Кирк де Микко, ранее снявший «Семейку Крудс» и «Виво». Вторым постановщиком выступил дебютант Фэрин Перл, до этого работавший в качестве художника-раскадровщика над мультфильмом «Тролли. Мировой тур». Сценарий вместе с Де Микко написал Пэм Брэйди («Пузырь», «Южный Парк»).

Премьера намечена на 30 июня.

Фото: DreamWorks
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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