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Джанел Пэрриш
Джанел Пэрриш
Janel Parrish
О персоне
Фильмография
Джанел Пэрриш
Janel Parrish
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Дата рождения
30 октября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Гонолулу, Гавайи, США
Рост
157 см
Биография Джанел Пэрриш
Родилась 30 октября 1988 года. Гонолулу, Гавайи, США.
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Фильмография Джанел Пэрриш
Всем парням: С любовью...
комедия, драма, мелодрама
2021, США
6.0
Очень плохой папочка
комедия
2021, США
4.0
Всем парням: P.S. Я люблю тебя
драма, мелодрама
2020, США
6.0
Музыканты снова вместе
комедия, драма
2020, США
4.0
Всем парням, которых я любила раньше
драма, мелодрама
2018, США
7.0
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