Мелисса Баррера и Николас Холт сыграют в фильме о реалити-шоу в духе «Холостяка»

Звезда пятой и шестой частей «Крика» Мелисса Баррера, а также Николас Холт («Ренфилд») и Лана Кондор («Всем парням, которых я любила») возглавили актерский состав психологического триллера «Единственный» (The One). Одним из продюсеров проекта выступает Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»).

В центре сюжета окажется молодая девушка по имени Тейлор (Баррера). В попытке найти настоящую любовь она становится участницей соответствующего реалити-шоу. Сумев пройти отбор, Тейлор оказывается на райском курорте в компании двух соперниц, пытающихся завоевать сердце красавца Мейсона (Холт). Постепенно героиня замечает, что за кулисами проекта творится нечто подозрительное, а наигранная обстановка вскоре начинает перетекать в настоящее соперничество с одержимостью и предательствами.

Режиссерами и сценаристами предстоящего фильма выступают независимые кинематографисты Яки Брэдли и Кевина Арменто, до этого вместе снявшие короткометражку «День спа» (2021). По словам творческого дуэта, они годами мечтали реализовать свою задумку. В продюсерскую команду вошел также Холт. В данный момент компания HanWay Films подыскивает «Единственному» международных прокатчиков. Съемки стартуют позднее в этом году.