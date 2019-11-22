«Кровь»: Рецензия Киноафиши

Два родных брата Вадим и Валерий плохо ладят с самого детства. Первый видит себя сверхчеловеком, не расстающимся с гантелями, и живет по заветам цитат знаменитых философов, второй растет более спокойным ребенком, увлекаясь живописью и надеясь поступить в художественный университет. Летом семья отправляется отдыхать в небольшой домик у моря, близь шахтерского городка на Востоке Украины. Там случаются их первые серьезные разногласия, из-за кузины Лины, в которую они влюбляются, превращая каникулы в запутанный треугольник. Повзрослев, братья окончательно утрачивают связь, хоть оба и живут в Москве. Вадим, кажется, добился всего, разрабатывая популярные компьютерные игры, продолжая следовать за мудростью великих изречений. Валерий, отчислившись из университета, рисует портреты прохожих на Арбате, мечтая о светлом будущем. Жизнь вынудит их встретиться вновь, дав шанс разрешить старые обиды и восстановить кровные узы.

Вступительные титры встречают нас цитатой Эсхила, подчеркивая глубину истории. Сама цитата важна не так, как ее автор, подчеркивающий образованность режиссера и сценариста Артема Темникова. Об этом он не позволит забыть до финальных титров, продолжая вставлять в уста героев надписи с ворот фашистских концлагерей и гору цитат из классической философии. История окажется ожидаемой аллюзией на библейский сюжет о Каине и Авеле с вольным прочтением и новым финалом. Искусственная глубина и напускная серьезность идут картине во вред. Цитаты лишены своего изначального контекста, как и сюжетные отсылки, и превращают в фильм экранизацию цитат из пацанского паблика. Макиавелли, изреченный подростком с гантелей в руках, выглядит комично и лишь подчеркивает бессмысленность произнесенных фраз. Нет ощущения, что, даже повзрослев, персонажи познакомились с самими трудами и заключенными в них идеями, продолжая ограничиваться красивыми цитатами.

Кровь

История не отстает от наполнения. Все происходящее больше похоже на сюжет из привокзального романа, в котором смыслы заменили картонные чувства. Почти все время мы будем наблюдать флэшбеки из детства, переплетенные с воспоминаниями о недавнем настоящем. Последнее понять получается не сразу. История буквально начинается с середины, без предупреждения перескакивает в мало отличимое начало. Создатели решили не давать подсказок в виде титров, вынуждая угадывать время по прическам героев. В таком запутанном лабиринте, с первых минут переплетающем три временные линии, просто нет необходимости. Сюжет продолжает оставаться линейным и довольно простым, принимая неудобную форму. Детские флэшбеки просто не работают, лишь увеличивая хронометраж, так и не приоткрывая дверь к характерам героев.

Странным выглядит искусственное вплетение в фильм Украины – родины братьев. Нам постоянно показывают телевизоры с репортажами о Майдане, где протестующие кидают коктейли Молотова, все шутят о протестах, обнищании соседской страны и переменах, а также обсуждают военные столкновения и погибших там одноклассников. Возможно, это тонкий намек на конфликт братьев, разглядеть который слишком тяжело. Позиции персонажей однополярны и всегда готовы наткнуться на поддержку случайного человека. Выглядит это примитивной назидательностью и пропагандой личных взглядов режиссера Артема Темникова. Переплюнуть повестку федеральных каналов пытается набирающая популярность тема о вреде компьютерных игр. Один из братьев разрабатывает стратегию с говорящим названием «Захвати мир», выходящую на мировой рынок в версии (чтобы это ни значило) «Русские идут». Довольно быстро игры начинают обвинять в экранной жестокости, превращающей детей в убийц и преумножающей людские пороки.

Многое можно рассказать про ужасную операторскую работу, спутанный монтаж, актеров, играющих даже походку, и плохие диалоги с буквальными цитатами: «Я знаю, как действуют бандиты – доводят свое дело до конца» или «Нет, я женщина, мне не больно», но зачем? Пытаясь взять недосягаемую высоту, режиссер Артем Темников терпит громкое падение. В действительности фильм «Кровь» скорее иллюстрирует не библейский сюжет о братьях, а греческий миф об Икаре, показывая, как авторское самомнение может обернуться против него. Агрессивное насаждение пуританских взглядов и серьезности забавно, но лишь первые 30 минут. Дальше в реальность существования такого кино становится слишком сложно поверить.

Константин Киценюк