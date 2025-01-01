Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anastasiya Klyueva
Anastasiya Klyueva
Kinoafisha Persons Anastasiya Klyueva

Anastasiya Klyueva

Date of Birth
16 January 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Bespridannitsa 5.8
Bespridannitsa (2011)
Krov 5.4
Krov (2018)
Prezumptsiya vinovnosti 5.1
Prezumptsiya vinovnosti (2020)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 3 TV Shows 2 Actress 5
Prezumptsiya vinovnosti 5.1
Prezumptsiya vinovnosti Prezumptsiya vinovnosti
Drama 2020, Russia
Krov 5.4
Krov Krov
Drama, Crime 2018, Russia
Watch trailer
Eti glaza naprotiv
Eti glaza naprotiv
Drama, History 2016, Russia
Studiya 17
Studiya 17
Comedy 2015, Russia
Bespridannitsa 5.8
Bespridannitsa Bespridannitsa
Drama, Romantic 2011, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more