Anastasiya Klyueva
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Klyueva
Anastasiya Klyueva
Date of Birth
16 January 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
5.8
Bespridannitsa
(2011)
5.4
Krov
(2018)
5.1
Prezumptsiya vinovnosti
(2020)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
History
Romantic
Year
All
2020
2018
2016
2015
2011
All
5
Films
3
TV Shows
2
Actress
5
5.1
Prezumptsiya vinovnosti
Prezumptsiya vinovnosti
Drama
2020, Russia
5.4
Krov
Krov
Drama, Crime
2018, Russia
Watch trailer
Eti glaza naprotiv
Drama, History
2016, Russia
Studiya 17
Comedy
2015, Russia
5.8
Bespridannitsa
Bespridannitsa
Drama, Romantic
2011, Russia
