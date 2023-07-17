Виктор Добронравов спасает свою жену от влияния культа в трейлере сериала «Последователи»

Стриминговый сервис Premier поделился трейлером драматического триллера «Последователи».

В центре сюжета — супруги Вера (Марина Александрова) и Андрей (Виктор Добронравов), которые, несмотря на все усилия, никак не могут завести ребенка. Цепляясь за последнюю надежду, они отправляются в далекий скит, где живет таинственный Отец Афанасий (Вадим Сквирский), который, по слухам, обладает силой исцелять любые недуги. Он благословляет Веру, но только при условии, что она родит своего будущего ребенка в этом же самом ските. Пара соглашается и в скором времени Вера узнает, что беременна. Стремясь сдержать свое слово, она возвращается в дом отца Афанасия вместе с Андреем, но, сама того не подозревая, попадает в ловушку фанатичного культа. Теперь ее мужу предстоит вытащить свою жену и ребенка из лап тех, кто пытается завладеть их душами.

В сериале также снялись Юрий Быков, Ольга Тумайкина, Бесо Гатаев и другие актеры. Постановщиком выступает Гамлет Дульян, наиболее известный по сериалу «8 способов любить». Функции продюсеров сериала исполняют братья Гевонд и Сарик Андреасяны.

Дата выхода «Последователей» пока неизвестна.