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Постер сериала Спасение капитана Максимова
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Киноафиша Сериалы Спасение капитана Максимова

Спасение капитана Максимова (2025 - …)

Spasenie kapitana Maksimova 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

1944 год. Спецкору "Красной Звезды" Алексею Семагину поручено разыскать отца, генерала Георгия Семагина – оперативный псевдоним "Капитан Максимов", пропавшего во вражеском тылу. Генерал Семагин имеет отношение к разработке стратегической операции "Багратион", приготовления к которой ведутся в строжайшей тайне. Алексей попадает за линию фронта в разведгруппу старшего лейтенанта Петра Степанова, где знакомится с решительной и волевой гвардии старшим сержантом Ольгой Васнецовой. Оказавшись в экстремальной ситуации, Алексей превращается из наивного мечтателя, каким он был до войны, в настоящего разведчика, способного на героические поступки и глубокие чувства. По следу разведгруппы идет умный и безжалостный немецкий офицер Йозеф Штраубе. Герои оказываются перед нелегким выбором – спасать Капитана Максимова и операцию "Багратион" или жизни товарищей.

В ролях
В ролях
Денис Нурулин
Денис Нурулин
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Александр Макогон
Александр Макогон
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Дмитрий Брауэр
Дмитрий Брауэр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Спасение капитана Максимова - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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