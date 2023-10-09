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Киноафиша Рецензии «Враг»: Рецензия Киноафиши

«Враг»: Рецензия Киноафиши

9 октября 2023 12:50
«Враг»: Рецензия Киноафиши

Пол Мескал и Сирша Ронан размышляют о том, могут ли роботы заменить людей.

2065 год. Вода и плодородная земля — ценнейшие ресурсы. При этом у человечества есть технология, с помощью которой ИИ может создавать разумные андроидные копии людей, неотличимые от оригинала. Генриетта (коротко Хен) замужем за Джуниором уже семь лет. Они живут отшельниками на малонаселенном Среднем Западе США, бесплодном и испепеленном жарой. Как и в любом долгом браке, супружеская пара уже не чувствует такого сильного влечения друг к другу. Они лишь занимаются хозяйством в условиях засухи в уединенном фермерском доме, который принадлежит семье Джуниора уже два века.

Но в их размеренную жизнь вторгается незнакомец. Это эмиссар из корпорации, занимающейся подбором кандидатов для службы на борту космического спутника в рамках программы расселения за пределами планеты. Мужчина по имени Терренс настаивает на том, что отправиться может один Джуниор. Заботливый агент, однако, внимательно интервьюирует пару об их жизни, поскольку переживает за то, что Хен будет чувствовать себя одиноко. Решение этой проблемы есть: ей остается довольствоваться роботизированной версией ее мужа с собственным восприятием идеи брака.

«Враг»: Рецензия Киноафиши
Враг

Казалось бы, у фильма «Враг» есть несколько составляющих, которые обещают зрителям хорошее кино. Режиссер — Гарт Дэвис, который снял душераздирающего «Льва», отмеченного на разных премиях, в том числе и шестью номинациями на «Оскар». Есть и смелое сочетание теплых и одновременно с этим мрачных и пугающих тонов в объективе оператора Матьяша Эрдея, который чередует камерные сцены на ферме с бескрайними пустынными пейзажами. Кроме того, фильм основан на бестселлере Иэна Рида — своевременной научно-фантастической истории о замене людей репликантами. Вторую по счету книгу канадского писателя восторженно приняла литературная критика, и ее включили в шорт-лист Премии Брэма Стокера за «высшее достижение в романе». Рид также стал соавтором сценария «Врага». К тому же актеры главных ролей — ирландцы, фавориты авторского кино и номинанты на «Оскар» Сирша Ронан («Леди Берд») и Пол Мескал («Солнце мое»).

Но при всех этих козырях в рукаве режиссер, дирижирующий «оркестром» кино, создает какофонию, в которой все элементы борются друг с другом за лидерство, а не гармонируют в цельном произведении. Начинается история со зловещей атмосферы одиночества и весьма интригующе. Но после первой половины сюжет развивается непоследовательно, без внутренней логики и течет довольно уныло, с минимальным количеством острых моментов. Развязка невнятная и сбивает с толку; идеи, заложенные в книге, так и не находят своего воплощения в фильме. «Враг», который старается быть «нишевой» фантастикой с глубокими идеями и приглашает для этого звезд артового кино, попросту оказывается скучной картиной, дающей довольно поверхностные ответы на слишком абстрактные вопросы.

«Враг»: Рецензия Киноафиши
Враг

Многие детали в картине смотрятся инородными: например, старенький пикап из 90-х, обстановка и костюмы вековой давности в одном пространстве с футуристичным репликантом. Неясным остается то, почему правительство США отправляет британца как своего представителя для научных экспериментов в космосе. Конечно, любой фильм, говорящий об опасной стороне искусственного интеллекта, которым все сейчас так увлечены, потенциально актуален. И по синопсису кажется, что «Враг» вполне мог бы стать одним из эпизодов «Черного зеркала», правда, в итоге реализованным неудачно. Да и в тему непонятных человеческой психике репликантов этот триллер-антиутопия не привносит ничего цепкого и интересного. А герой Мескаля, выступающий против двухлетней принудительной службы и кричащий банальное: «Я не хочу, чтобы робот жил с моей женой», преподносит свой протест как настоящее открытие.

«Враг»: Рецензия Киноафиши
Враг

Прекрасные актеры, заточённые в рамках банальных фраз и двухмерных персонажей, мечутся в поисках опорных точек, на которые можно положиться. Но вместо внятной концовки приходят к обескураживающе неожиданному финалу, так и не вызывая в зрителе чувства любви к героям, фильму и ближнему. В этом смысле сравнивать экранизацию с адаптацией дебютного романа Рида, снятой оригинальным автором Чарли Кауфманом и тоже выпущенной на Netflix, бесполезно. «Думаю, как все закончить» гораздо более новаторский; сочетает в себе популярный зрительский жанр психологического триллера и интеллектуальный вызов. Что же касается «Врага», то он изо всех сил старается переплюнуть хотя бы эпизод «Сейчас вернусь» из сериала ​​«Черное зеркало». Без вразумительного сюжета и будучи весьма амбициозным, он в конце концов иссушается, прямо как Средний Запад 2065 года.

Ольга Корф
Ольга Корф
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