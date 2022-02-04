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Foe,

США
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Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Гарт Дэвис
Гарт Дэвис
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Paul Mescal
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Foe 1 постер
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В Австралии начались съемки фантастического триллера «Враг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом Процессом руководит режиссер драмы «Лев».
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4 февраля 2022 13:46
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