Гарт Дэвис
Награды
Награды и номинации Гарта Дэвиса
Garth Davis
О персоне
Фильмография
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2014
Best Director: Fiction
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Торжественные или специальные представления
Номинант
