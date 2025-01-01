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Киноафиша Сериалы Манюня: Детство Ба

Манюня: Детство Ба (2025 - …)

Manyunya: Detstvo Ba 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

События развиваются в первой половине ХХ века. Семья Розы перебирается в Берд, чтобы начать всё с чистого листа и гармонично влиться в размеренный и многовековой уклад жизни живописной армянской деревушки. Сам переезд становится для семьи огромным испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Но несмотря ни на что маленькая Роза очень рада оказаться в Берде, ведь теперь она будет неразлучна со своей двоюродной сестрой Фаей. Родители Розы постепенно обустраиваются: мама Мария мечтает получить работу в местной школе, чему всеми силами пытается помешать Роза, а отец Иосиф, несмотря на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную афёру за другой. В деревне к сёстрам Розе и Фае примыкает местный мальчишка Гамлет и неразлучная троица сразу же попадает в целый водоворот приключений, устраивая вокруг настоящий переполох:

В ролях
В ролях
Карина Каграманян
Карина Каграманян
Джульетта Степанян
Джульетта Степанян
Карине Мнацаканян
Алина Хадарцева
Марина Овсепян
Вова Арутюнян
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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