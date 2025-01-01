События развиваются в первой половине ХХ века. Семья Розы перебирается в Берд, чтобы начать всё с чистого листа и гармонично влиться в размеренный и многовековой уклад жизни живописной армянской деревушки. Сам переезд становится для семьи огромным испытанием: дорога полна хаоса, а новый дом оказывается старым и покосившимся. Но несмотря ни на что маленькая Роза очень рада оказаться в Берде, ведь теперь она будет неразлучна со своей двоюродной сестрой Фаей. Родители Розы постепенно обустраиваются: мама Мария мечтает получить работу в местной школе, чему всеми силами пытается помешать Роза, а отец Иосиф, несмотря на вечные неудачи, придумывает одну хитроумную афёру за другой. В деревне к сёстрам Розе и Фае примыкает местный мальчишка Гамлет и неразлучная троица сразу же попадает в целый водоворот приключений, устраивая вокруг настоящий переполох: