Киноафиша Сериалы Манюня

Манюня ( - …)

18+
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 7 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 3 часа 2 минуты

О чем сериал

События мультсериала вновь перенесут зрителей в небольшой армянский городок конца 70-х годов прошлого века. Здесь лучшие подружки Манюня и Наринэ живут весёлой, беззаботной и полной приключений жизнью. Хотя нет, как раз забот у девочек хоть отбавляй: приручить котёнка, починить машинку, поиграть во взрослых и даже поставить настоящий спектакль! Хорошо, что за девочками присматривают строгая, но добрая Ба, папа Миша и родители Наринэ. Впрочем, это у них не всегда хорошо получается, поэтому
девочки регулярно попадают в самые разные истории. К тому же к весёлой компании присоединяется известная всем Каринка по прозвищу «Метеор» и местный мальчишка Рубик. С такими компаньонами истории становятся максимально непредсказуемыми и обычные детские шалости всё чаще превращаются в поучительные уроки. Но главные герои нового мультсериала продолжают наслаждаться сказочным детством и несмотря ни на что остаются вместе.
В ролях
Нонна Гришаева
Карина Каграманян
Екатерина Темнова
Карине Мнацаканян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Сезоны
Сезон 1
TBA, 26 эпизодов
 
Кадры из сериал
