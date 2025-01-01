События мультсериала вновь перенесут зрителей в небольшой армянский городок конца 70-х годов прошлого века. Здесь лучшие подружки Манюня и Наринэ живут весёлой, беззаботной и полной приключений жизнью. Хотя нет, как раз забот у девочек хоть отбавляй: приручить котёнка, починить машинку, поиграть во взрослых и даже поставить настоящий спектакль! Хорошо, что за девочками присматривают строгая, но добрая Ба, папа Миша и родители Наринэ. Впрочем, это у них не всегда хорошо получается, поэтому

девочки регулярно попадают в самые разные истории. К тому же к весёлой компании присоединяется известная всем Каринка по прозвищу «Метеор» и местный мальчишка Рубик. С такими компаньонами истории становятся максимально непредсказуемыми и обычные детские шалости всё чаще превращаются в поучительные уроки. Но главные герои нового мультсериала продолжают наслаждаться сказочным детством и несмотря ни на что остаются вместе.