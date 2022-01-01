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Ивен Лесли
Ивен Лесли
Ewen Leslie
О персоне
Фильмография
Ивен Лесли
Ewen Leslie
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Дата рождения
27 июля 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Ивена Лесли
Родился 27 июля 1980 года. Перт, Австралия.
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Фильмография Ивена Лесли
Соловей
криминал, драма
2018, Австралия
7.0
Милая страна
вестерн
2017, Австралия
6.0
Редкая бабочка
драма
2017, Австралия
5.0
Дочь
драма
2015, Австралия
6.0
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