Джоанна недавно стала мамой, и ей всё ещё сложно привыкнуть к новой роли. Однажды женщина с новорожденным сыном Ноа и мужем Алистером едет из Шотландии в далёкую Австралию. Супруги хотят повидаться с родственниками и решить старую проблему: бывшая жена Алистера лишила его опеки над старшей дочерью, и мужчина надеется вернуть девочку в свою жизнь. Поездка очень утомляет Джоанну, но её состояние резко меняется, когда герои сталкиваются с настоящим кошмаром: по дороге из Мельбурна в Гилонг малыш Ноа внезапно исчезает. Отчаявшиеся Джоанна и Алистер готовы на всё, чтобы найти ребёнка, но дело оказывается слишком запутанным и подозрительным. Внимание следователей и прессы оказывается пристально приковано к молодой семье, и супругам приходится свыкаться со своим горем и бороться с внутренними демонами на виду у всего мира.