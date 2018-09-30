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Киноафиша Сериалы Плач

Плач (2018 - 2018)

The Cry 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания/Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 57 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 3 часа 48 минут

О чем сериал

Джоанна недавно стала мамой, и ей всё ещё сложно привыкнуть к новой роли. Однажды женщина с новорожденным сыном Ноа и мужем Алистером едет из Шотландии в далёкую Австралию. Супруги хотят повидаться с родственниками и решить старую проблему: бывшая жена Алистера лишила его опеки над старшей дочерью, и мужчина надеется вернуть девочку в свою жизнь. Поездка очень утомляет Джоанну, но её состояние резко меняется, когда герои сталкиваются с настоящим кошмаром: по дороге из Мельбурна в Гилонг малыш Ноа внезапно исчезает. Отчаявшиеся Джоанна и Алистер готовы на всё, чтобы найти ребёнка, но дело оказывается слишком запутанным и подозрительным. Внимание следователей и прессы оказывается пристально приковано к молодой семье, и супругам приходится свыкаться со своим горем и бороться с внутренними демонами на виду у всего мира.

Плач - трейлер первого сезона
Плач  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дженна Коулман
Дженна Коулман
Ивен Лесли
Ивен Лесли
Софи Кеннеди Кларк
Николас Фэррел
Ашер Кедди
Ашер Кедди
Дэвид Эллиот
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Плач - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 4 эпизода
 
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