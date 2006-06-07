Menu
Aleksey Onezhen
Aleksey Onezhen
Aleksey Onezhen

Aleksey Onezhen

Date of Birth
7 June 2006
Age
19 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Placsa 8.9
Placsa (2023)
Podrostki. Pervaya lyubov 7.6
Podrostki. Pervaya lyubov (2024)
Pancher 7.0
Pancher (2024)

Filmography

Genre
Year
All 20 Films 8 TV Shows 12 Actor 20
Skazka o tsare Saltane
Skazka o tsare Saltane Skazka o tsare Saltane
Family, Fantasy 2026, Russia
Pervyj raz
Pervyj raz
Drama 2025, Russia
Aida!
Aida!
Crime, Drama 2025, Russia
Timur i ego komanda 6.8
Timur i ego komanda Timur i ego komanda
Adventure 2025, Russia
Pancher 7
Pancher
Sport, Drama 2024, Russia
Artek. Through the centuries 5.6
Artek. Through the centuries Artek. Skvoz' stoletiya
Adventure, Comedy, Family 2024, Russia
Podrostki. Pervaya lyubov 7.6
Podrostki. Pervaya lyubov Podrostki. Pervaya lyubov
Drama 2024, Russia
Placsa 8.9
Placsa
Drama, Music 2023, Russia
Zerkalo lzhi
Zerkalo lzhi
Crime, Detective 2023, Russia
Kesha dolzhen umeret
Kesha dolzhen umeret
Drama, Comedy 2023, Russia
Telekinez 6.5
Telekinez Telekinez
Thriller 2023, Russia
Nasledie
Nasledie
Sci-Fi 2022, Russia
Ugrozy
Ugrozy
Detective 2022, Russia
Devyatyy val
Devyatyy val
Romantic 2022, Russia
Artek. Bolshoe puteshestvie 5.9
Artek. Bolshoe puteshestvie Artek. Bolshoe puteshestvie
Comedy 2022, Russia
Formula zhizni
Formula zhizni
Drama, Romantic 2021, Russia
Obyavlen mertvym
Obyavlen mertvym
Drama, Crime, Detective 2021, Russia
Prostokvashino
Prostokvashino
Family 2018, Russia
Spasibo dedu za pobedu 5.4
Spasibo dedu za pobedu Spasibo dedu za pobedu
Comedy, Family 2018, Russia
Nu i Novyy God! 5.5
Nu i Novyy God! Nu i Novyy God!
Family, Comedy 2015, Russia
