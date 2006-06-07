Menu
Aleksey Onezhen
Moscow, RU
RUS
Russian
Aleksey Onezhen
Aleksey Onezhen
Date of Birth
7 June 2006
Age
19 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
8.9
Placsa
(2023)
7.6
Podrostki. Pervaya lyubov
(2024)
7.0
Pancher
(2024)
Filmography
20
Skazka o tsare Saltane
Skazka o tsare Saltane
Family, Fantasy
2026, Russia
Watch trailer
Pervyj raz
Drama
2025, Russia
Aida!
Crime, Drama
2025, Russia
6.8
Timur i ego komanda
Timur i ego komanda
Adventure
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7
Pancher
Sport, Drama
2024, Russia
5.6
Artek. Through the centuries
Artek. Skvoz' stoletiya
Adventure, Comedy, Family
2024, Russia
Watch trailer
Tickets
7.6
Podrostki. Pervaya lyubov
Podrostki. Pervaya lyubov
Drama
2024, Russia
Watch trailer
8.9
Placsa
Drama, Music
2023, Russia
Zerkalo lzhi
Crime, Detective
2023, Russia
Kesha dolzhen umeret
Drama, Comedy
2023, Russia
6.5
Telekinez
Telekinez
Thriller
2023, Russia
Watch trailer
Nasledie
Sci-Fi
2022, Russia
Ugrozy
Detective
2022, Russia
Devyatyy val
Romantic
2022, Russia
5.9
Artek. Bolshoe puteshestvie
Artek. Bolshoe puteshestvie
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Formula zhizni
Drama, Romantic
2021, Russia
Obyavlen mertvym
Drama, Crime, Detective
2021, Russia
Prostokvashino
Family
2018, Russia
5.4
Spasibo dedu za pobedu
Spasibo dedu za pobedu
Comedy, Family
2018, Russia
Watch trailer
5.5
Nu i Novyy God!
Nu i Novyy God!
Family, Comedy
2015, Russia
