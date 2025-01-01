По сюжету подросток из привилегированной семьи, Гриша (Алексей Онежен), переезжает из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден учиться его жестоким правилам. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Даниил Воробьёв) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — Начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которым стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.