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Киноафиша Сериалы Айда!

Айда! (2025 - …)

Aida! 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

По сюжету подросток из привилегированной семьи, Гриша (Алексей Онежен), переезжает из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден учиться его жестоким правилам. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Даниил Воробьёв) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — Начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которым стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.
 

В ролях
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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