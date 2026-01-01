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Nikolay Orlovskiy
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Kinoafisha Persons Nikolay Orlovskiy

Nikolay Orlovskiy

Nikolay Orlovskiy

Date of Birth
18 August 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Skazka pro yolochku 7.4
Skazka pro yolochku (2011)
V aktivnom poiske 7.1
V aktivnom poiske (2021)
Metamorfozis 6.8
Metamorfozis (2015)

Filmography

V aktivnom poiske 7.1
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Comedy 2021, Russia
Romans dlya valtorny
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Short, Comedy, Drama 2019, Russia
Moskva, ya terplyu tebya 5.9
Moskva, ya terplyu tebya Moskva, ya terplyu tebya
Drama, Comedy 2016, Russia
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Metamorfozis 6.8
Metamorfozis Metamorfozis
Drama 2015, Russia
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Skazka pro yolochku 7.4
Skazka pro yolochku Skazka pro yolochku
Animation, Short 2011, Russia
Eto vsyo tsvetochki 5.2
Eto vsyo tsvetochki Eto vsyo tsvetochki
Comedy 2005, Russia
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