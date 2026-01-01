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Filmography
Nikolay Orlovskiy
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Kinoafisha
Persons
Nikolay Orlovskiy
Nikolay Orlovskiy
Nikolay Orlovskiy
Date of Birth
18 August 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
7.4
Skazka pro yolochku
(2011)
7.1
V aktivnom poiske
(2021)
6.8
Metamorfozis
(2015)
Filmography
7.1
V aktivnom poiske
Comedy
2021, Russia
Romans dlya valtorny
Short, Comedy, Drama
2019, Russia
5.9
Moskva, ya terplyu tebya
Moskva, ya terplyu tebya
Drama, Comedy
2016, Russia
Watch trailer
6.8
Metamorfozis
Metamorfozis
Drama
2015, Russia
Watch trailer
7.4
Skazka pro yolochku
Skazka pro yolochku
Animation, Short
2011, Russia
5.2
Eto vsyo tsvetochki
Eto vsyo tsvetochki
Comedy
2005, Russia
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