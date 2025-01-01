Спектакль Алиса в Зазеркалье

Первая постановка для детей в «Мастерской Петра Фоменко»

Полное погружение в магический мир Льюиса Кэрролла. Создатели спектакля выбрали более строгую и загадочную историю «Зазеркалья», сохранив её атмосферу и законы.

Шахматная фантазия с уникальными персонажами

Постановка Ивана Поповски наполнила Зазеркалье живыми образами, включая персонажей из «Страны чудес». Это спектакль, где фантазия переплетается с реалистичностью, создавая мир детства — яркий, абсурдный, готовый к метаморфозам.

Возрастные ограничения

Спектакль рекомендован для детей от 7 лет, младше 14 лет — только в сопровождении взрослых. Обратите внимание на строгие правила посещения.

Актёрский состав

Спектакль наполнен талантливой игрой актёров, создающих уникальный образ каждого персонажа, от Алисы до мифических существ Зазеркалья. Впечатления от постановки останутся с вами надолго, возвращая в мир детских грёз.