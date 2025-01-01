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Алиса в Зазеркалье
Билеты от 4000₽
Киноафиша Алиса в Зазеркалье

Спектакль Алиса в Зазеркалье

«Мастерская Фоменко» — детям
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 6+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Первая постановка для детей в «Мастерской Петра Фоменко»

Полное погружение в магический мир Льюиса Кэрролла. Создатели спектакля выбрали более строгую и загадочную историю «Зазеркалья», сохранив её атмосферу и законы.

Шахматная фантазия с уникальными персонажами

Постановка Ивана Поповски наполнила Зазеркалье живыми образами, включая персонажей из «Страны чудес». Это спектакль, где фантазия переплетается с реалистичностью, создавая мир детства — яркий, абсурдный, готовый к метаморфозам.

Возрастные ограничения

Спектакль рекомендован для детей от 7 лет, младше 14 лет — только в сопровождении взрослых. Обратите внимание на строгие правила посещения.

Актёрский состав

Спектакль наполнен талантливой игрой актёров, создающих уникальный образ каждого персонажа, от Алисы до мифических существ Зазеркалья. Впечатления от постановки останутся с вами надолго, возвращая в мир детских грёз.

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Роза Шмуклер
Дарья Коныжева
Дарья Коныжева
Екатерина Смирнова
Серафима Огарева
Федор Малышев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
14:00 от 4000 ₽

Фотографии

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