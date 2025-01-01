Меню
Безумная из Шайо
Билеты от 1000₽
Безумная из Шайо

Спектакль Безумная из Шайо

Восстановленный спектакль П. Н. Фоменко
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль "Безумная из Шайо" в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится интересная постановка по пьесе французского драматурга Жана Жироду. Спектакль "Безумная из Шайо", режиссируемый Кириллом Пироговым, исследует социальные и политические темы через призму трагикомедии.

Сюжет и стиль спектакля

Сюжет разворачивается вокруг четырёх женщин, живущих в разных округах Парижа. Они борются с коррумпированным обществом, которое стремится извлечь выгоду из природных ресурсов города. Этот фарс представлен в саркастической эстетике, с яркими костюмами и необычной сценической стилистикой, в которой быстро сменяются эпизоды. Спектакль привлечет зрителей, интересующихся острыми социальными вопросами.

История постановки

Идея возобновления архивных спектаклей, таких как "Чичиков. Мёртвые души, том второй" и "Египетские ночи", существует в Мастерской уже давно. Однако не все задумки осуществимы. Осенью 2012 года на "Вечере проб и ошибок" была представлена черновая версия "Безумной из Шайо". Спектакль, который шёл на сцене с 2002 года, все еще актуален в сегодняшнем контексте.

Жанровое определение

Петр Наумович Фоменко описывал жанр спектакля как "трагикомическую вампуку", что отражает баланс между опереттой и трагедией. В центре сюжета — четверо Безумных, которые стремятся спасти свой любимый Париж от "Объединенного банка парижских недр" — аферистов, готовых на все ради наживы.

Современный взгляд на классический спектакль

В работе над "Безумной из Шайо" участвует вся труппа, включая стажëров. Спектакль, перенесенный на Новую сцену, представляет собой не реконструкцию, а новый взгляд на оригинал. Это размышление о театре и времени, в котором мы живем. Спектакль является своеобразной похвалой Безумию.

Команда постановки

  • Автор: Жан Жироду
  • Режиссер-постановщик: Пётр Фоменко
  • Режиссер возобновления: Кирилл Пирогов
  • Режиссер: Николай Дручек
  • Художник-постановщик: Владимир Максимов
  • Художник возобновления: Константин Лебедев
  • Художник по свету: Владислав Фролов
  • Художник по костюмам: Мария Данилова
  • Хореограф: Валентина Гуревич
  • Редактор сценического текста: Татьяна Альбрехт
  • Помощник режиссера: Юлия Камышева

Важная информация

Обратите внимание: во время спектакля артисты курят на сцене, следуя ремаркам автора и творческим задачам режиссера. Просим учесть это при планировании посещения.

Петр Фоменко
В ролях
Дмитрий Захаров

Купить билет на спектакль Безумная из Шайо

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
16 декабря вторник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
10 января суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

Фотографии

Безумная из Шайо

