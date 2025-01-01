Спектакль "Безумная из Шайо" в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко состоится интересная постановка по пьесе французского драматурга Жана Жироду. Спектакль "Безумная из Шайо", режиссируемый Кириллом Пироговым, исследует социальные и политические темы через призму трагикомедии.

Сюжет и стиль спектакля

Сюжет разворачивается вокруг четырёх женщин, живущих в разных округах Парижа. Они борются с коррумпированным обществом, которое стремится извлечь выгоду из природных ресурсов города. Этот фарс представлен в саркастической эстетике, с яркими костюмами и необычной сценической стилистикой, в которой быстро сменяются эпизоды. Спектакль привлечет зрителей, интересующихся острыми социальными вопросами.

История постановки

Идея возобновления архивных спектаклей, таких как "Чичиков. Мёртвые души, том второй" и "Египетские ночи", существует в Мастерской уже давно. Однако не все задумки осуществимы. Осенью 2012 года на "Вечере проб и ошибок" была представлена черновая версия "Безумной из Шайо". Спектакль, который шёл на сцене с 2002 года, все еще актуален в сегодняшнем контексте.

Жанровое определение

Петр Наумович Фоменко описывал жанр спектакля как "трагикомическую вампуку", что отражает баланс между опереттой и трагедией. В центре сюжета — четверо Безумных, которые стремятся спасти свой любимый Париж от "Объединенного банка парижских недр" — аферистов, готовых на все ради наживы.

Современный взгляд на классический спектакль

В работе над "Безумной из Шайо" участвует вся труппа, включая стажëров. Спектакль, перенесенный на Новую сцену, представляет собой не реконструкцию, а новый взгляд на оригинал. Это размышление о театре и времени, в котором мы живем. Спектакль является своеобразной похвалой Безумию.

Команда постановки

Автор: Жан Жироду

Режиссер-постановщик: Пётр Фоменко

Режиссер возобновления: Кирилл Пирогов

Режиссер: Николай Дручек

Художник-постановщик: Владимир Максимов

Художник возобновления: Константин Лебедев

Художник по свету: Владислав Фролов

Художник по костюмам: Мария Данилова

Хореограф: Валентина Гуревич

Редактор сценического текста: Татьяна Альбрехт

Помощник режиссера: Юлия Камышева

Важная информация

Обратите внимание: во время спектакля артисты курят на сцене, следуя ремаркам автора и творческим задачам режиссера. Просим учесть это при планировании посещения.