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Постер сериала Идеальное убийство
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Киноафиша Сериалы Идеальное убийство

Идеальное убийство (2025 - …)

Idealnoe ubijstvo 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

1968 год, Южный берег Крыма. В элитном санатории, где отдыхают высокопоставленные партийные чиновники, происходит загадочное убийство, замаскированное под несчастный случай. Небольшая компания отправляется на катере в уединённую бухту — устроить беззаботный пикник: в числе участников — член ЦК КПСС с женой, его помощник, молодые гости из Москвы и известный писатель из столицы. Все расслаблены, пьют, шутят, едят… пока внезапно не начинают один за другим падать на песок с признаками сильного отравления. Одна из женщин умирает. На первый взгляд — чистая случайность. Все могли погибнуть, а значит, непонятно, кто был целью. Версию об убийстве официально даже сложно выдвинуть.  Для выяснения обстоятельств на место срочно направляются сотрудники областного КГБ. К ним в помощь привлекают участкового милиционера из соседнего села — капитана Савченко. Сначала чекисты воспринимают деревенского опера снисходительно, но вскоре выясняется, что недооценили его не зря…

В ролях
В ролях
Геннадий Яковлев
Геннадий Яковлев
Светлана Агафошина
Александр Порываев
Данил Высоцкий
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Идеальное убийство - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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