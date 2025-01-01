1968 год, Южный берег Крыма. В элитном санатории, где отдыхают высокопоставленные партийные чиновники, происходит загадочное убийство, замаскированное под несчастный случай. Небольшая компания отправляется на катере в уединённую бухту — устроить беззаботный пикник: в числе участников — член ЦК КПСС с женой, его помощник, молодые гости из Москвы и известный писатель из столицы. Все расслаблены, пьют, шутят, едят… пока внезапно не начинают один за другим падать на песок с признаками сильного отравления. Одна из женщин умирает. На первый взгляд — чистая случайность. Все могли погибнуть, а значит, непонятно, кто был целью. Версию об убийстве официально даже сложно выдвинуть. Для выяснения обстоятельств на место срочно направляются сотрудники областного КГБ. К ним в помощь привлекают участкового милиционера из соседнего села — капитана Савченко. Сначала чекисты воспринимают деревенского опера снисходительно, но вскоре выясняется, что недооценили его не зря…