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Киноафиша Сериалы Джульбарс

Джульбарс (2020 - 2020)

Dzhulbars 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 48 минут

О чем сериал

Август 1941 года. Пограничная школа служебного собаководства оказывается на линии фронта. Вместе с военными под удар попадают и гражданские: врач Кира и ее маленькая дочь Лиза. Командир пограншколы Шевцов понимает, что силы неравны и пытается отправить в тыл Киру, в которую он тайно влюблён, и ее дочь Лизу. За ними в пограншколу приезжает партработник Поляков, он отец Лизы. Но все планы срываются из-за быстрого наступления фашистов. Теперь отряд вынужден уходить с боями. Шевцов спасает Киру, Лизу и Полякова, но пограншкола вынуждена принять неравный бой, чтобы дать время на эвакуацию близлежащего города. Молодые и неопытные пограничники вместе со своими собаками встанут на пути немецких танков. Винтовки и клыки против брони и автоматов.

В ролях
В ролях
Николай Мачульский
Николай Мачульский
Мария Андреева
Мария Андреева
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Геннадий Яковлев
Геннадий Яковлев
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Софья Озерова
Софья Озерова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Джульбарс - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
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