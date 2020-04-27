Август 1941 года. Пограничная школа служебного собаководства оказывается на линии фронта. Вместе с военными под удар попадают и гражданские: врач Кира и ее маленькая дочь Лиза. Командир пограншколы Шевцов понимает, что силы неравны и пытается отправить в тыл Киру, в которую он тайно влюблён, и ее дочь Лизу. За ними в пограншколу приезжает партработник Поляков, он отец Лизы. Но все планы срываются из-за быстрого наступления фашистов. Теперь отряд вынужден уходить с боями. Шевцов спасает Киру, Лизу и Полякова, но пограншкола вынуждена принять неравный бой, чтобы дать время на эвакуацию близлежащего города. Молодые и неопытные пограничники вместе со своими собаками встанут на пути немецких танков. Винтовки и клыки против брони и автоматов.