Награды и номинации Бена Платта

Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотая малина 2022 Золотая малина 2022
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
