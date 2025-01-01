Меню
Бен Платт
Награды и номинации Бена Платта
Ben Platt
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации Бена Платта
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотая малина 2022
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
