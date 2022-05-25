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Анна Кэмп
Анна Кэмп
Anna Camp
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Анна Кэмп
Anna Camp
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Дата рождения
27 сентября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Айкен, Южная Каролина, США
Рост
165 см
Биография Анны Кэмп
Родилась 27 сентября 1982 года. Айкен, Южная Каролина, США.
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Фильмография Анны Кэмп
Любовнички
комедия
2020, США
6.0
Отчаянная
комедия, мелодрама
2020, США
5.0
Свадебный год
комедия
2019, США
5.0
Идеальный голос 2
мюзикл, комедия
2015, США
8.0
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