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Постер к сериалу Обычная женщина
Постер к сериалу Обычная женщина
Постер к сериалу Обычная женщина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Обычная женщина
Обычная женщина (2018 - …) 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 14 часов 10 минут
О чем сериал

«Обычная женщина» — многосерийное российское шоу, снятое в жанре детектив. Действие разворачивается вокруг совершенно обычной, на первый взгляд, россиянки по имени Марина. Она замужем за врачом, воспитывает двух дочерей, периодически ругается со свекровью. По ходу дела становится понятно, что Марина на самом деле не так проста, как кажется: она ведет двойную жизнь. Тайно от своих родных и близких героиня занимается нелегальным бизнесом, связанным с эскортом. Она помогает девушкам «найти» клиентов и берет с этого неплохой процент. Ситуация ухудшается, когда одну из «ночных бабочек» Марины находят мертвой в номере отеля.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
Мария Андреева
Мария Андреева
Александра Бортич
Александра Бортич Женя "Пастушка" Краснова, студентка филфака МГУ
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева Антонина Васильевна Лаврова, свекровь Марины, бухгалтер
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова Света "Кудри" Селезнёва, проститутка
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обычная женщина - Сезон 1 Сезон 1
2018, 9 эпизодов
 
Обычная женщина - Сезон 2 Сезон 2
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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