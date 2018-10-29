«Обычная женщина» — многосерийное российское шоу, снятое в жанре детектив. Действие разворачивается вокруг совершенно обычной, на первый взгляд, россиянки по имени Марина. Она замужем за врачом, воспитывает двух дочерей, периодически ругается со свекровью. По ходу дела становится понятно, что Марина на самом деле не так проста, как кажется: она ведет двойную жизнь. Тайно от своих родных и близких героиня занимается нелегальным бизнесом, связанным с эскортом. Она помогает девушкам «найти» клиентов и берет с этого неплохой процент. Ситуация ухудшается, когда одну из «ночных бабочек» Марины находят мертвой в номере отеля.